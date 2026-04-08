PLN Indonesia Power Borong 7 PROPER Emas dan 22 Hijau

JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih tujuh penghargaan lingkungan Proper 2025 kategori Emas dan 22 kategori Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, anugerah ini menjadi bukti komitmen perusahaan menghadirkan operasional pembangkitan energi yang tidak hanya andal, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Penghargaan Proper Emas merupakan predikat tertinggi dalam program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Proper Emas ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah melampaui ketaatan (beyond compliance), melalui inovasi berkelanjutan dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemberdayaan masyarakat secara konsisten," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (8/4).

Dia menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan serta kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan.

"Penghargaan Proper Emas ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. PLN IP berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi standar, tetapi melampaui ekspektasi dalam mendukung transisi energi nasional," ujar Bernadus.

Capaian 22 Proper Hijau turut memperkuat posisi PLN IP sebagai perusahaan pembangkitan yang konsisten menjalankan praktik operasional ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga memperoleh penghargaan Green Leadership Proper, yang menegaskan posisi PLN sebagai pemimpin transformasi di sektor energi nasional dan secara konsisten mendorong perubahan fundamental melalui inovasi, digitalisasi, dan implementasi prinsip keberlanjutan.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa PROPER Emas merupakan bentuk pengakuan tertinggi bagi perusahaan yang mampu menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, predikat ini diberikan kepada entitas yang tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mampu melampaui standar (beyond compliance).