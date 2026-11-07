Patra Logistik Tambah Lima Terminal BBM dan Tiga Terminal LPG

JawaPos.com - PT Patra Logistik anak usaha dari Pertamina Group (melalui PT Pertamina Patra Niaga), memperluas cakupan bisnis dan perannya dalam mendukung rantai pasok energi nasional. Langkah itu diwujudkan melalui perluasan pengelolaan distribusi BBM dan LPG di Kalimantan serta pengelolaan distribusi Avtur di Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Pada layanan BBM, Patra Logistik yang sebelumnya telah mengelola distribusi BBM di Pulau Jawa kini mendapat kepercayaan untuk memperluas cakupan pengelolaan hingga Kalimantan. Perluasan ini mencakup 5 Terminal BBM di Kalimantan dengan dukungan operasional hingga 100 unit mobil tangki. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan mendukung kelancaran distribusi BBM di wilayah operasional.

Perluasan bisnis juga dilakukan pada layanan LPG. Sebelumnya, Patra Logistik telah mengelola layanan LPG di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kini, cakupan pengelolaan tersebut bertambah di 3 lokasi Terminal LPG di wilayah Kalimantan.

Selain BBM dan LPG, Patra Logistik juga memperluas pengelolaan layanan di segmen aviasi. Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas portofolio bisnis dan mendukung kebutuhan logistik energi di sektor penerbangan. Saat ini Patra Logistik juga telah mengelola 11 KSO Aviation Fuel Terminal milik Pertamina Patra Niaga.

Dalam mendukung kegiatan operasional logistik distribusi energi, Patra Logistik juga memanfaatkan Road Traffic Control (RTC), yaitu pusat kendali yang memantau pergerakan armada mobil tangki secara real time selama 24 jam. Pemantauan ini mendukung efektivitas operasional sekaligus meningkatkan aspek keselamatan distribusi.

Direktur Utama Patra Logistik, Yock Yorlando, menyampaikan bahwa perluasan pengelolaan ini merupakan bentuk kepercayaan Pertamina Patra Niaga terhadap kemampuan Patra Logistik dalam menjalankan kegiatan operasional dan mendukung rantai pasok energi.

“Kepercayaan yang diberikan oleh Pertamina Patra Niaga menjadi kesempatan bagi kami untuk terus bertumbuh dan memperluas kontribusi dalam rantai pasok energi nasional. Perluasan pengelolaan BBM dan LPG, serta pengembangan layanan aviasi, menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas cakupan bisnis,” ujarnya.

Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik, Joko Priyambodo, menambahkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, sarana operasional, dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjalankan perluasan layanan.

“Kami terus memastikan kesiapan personel dan sarana operasional agar setiap layanan dapat berjalan dengan baik. Aspek keselamatan dan keamanan yang kami pantau melalui RTC serta keandalan operasional tetap menjadi prioritas dalam seluruh kegiatan,” ujarnya.