Harga Emas Antam 6 November 2026 Naik Rp 8.000, Galeri24 dan UBS Mengikuti

Petugas menunjukkan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)
JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.604.000 pada perdagangan Jumat (6/11).
Harga tersebut naik Rp 8.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (5/11) yang dibanderol dengan harga Rp 2.596.000 per gram.
Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.353.000. Sedangkan ukuran 2 gram dihargai Rp 5.147.000.
Kemudian, harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.523.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 127.276.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.315.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.507.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.540.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.373.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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