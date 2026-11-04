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Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 4 November 2026 | 20.15 WIB

NPL Turun dan Pencadangan Tebal, Kualitas Aset Bank Mandiri Dinilai Positif

Ilustrasi gedung Bank Mandiri. (Istimewa). - Image

Ilustrasi gedung Bank Mandiri. (Istimewa).

JawaPos.com - Kualitas aset PT Bank Mandiri (Persero) dinilai masih relatif kuat hingga September 2026. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross yang tercatat sebesar 0,98 persen, jauh di bawah rata-rata industri perbankan sebesar 2,11 persen pada Agustus 2026.

Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, capaian tersebut cukup positif di tengah pertumbuhan kredit Bank Mandiri yang mencapai 16 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Menurutnya, penurunan NPL gross dari 1,03 persen menjadi 0,98 persen menunjukkan adanya perbaikan kualitas portofolio kredit perseroan. Kondisi tersebut juga tercermin dari penurunan kredit dalam perhatian khusus atau Special Mention dari 3,35 persen menjadi 2,88 persen.

"Secara keseluruhan, kualitas aset Bank Mandiri hingga September 2026 menunjukkan kondisi yang relatif kuat," ujar Trioksa ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (4/11).

Trioksa mengatakan, rasio pencadangan terhadap kredit bermasalah atau NPL Coverage Ratio Bank Mandiri yang mencapai 243 persen mencerminkan bantalan pencadangan yang relatif besar untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit.

Sementara itu, biaya kredit atau Cost of Credit sebesar 0,55 persen menunjukkan biaya risiko kredit masih terkendali. Kondisi ini turut mendukung profitabilitas perbankan.

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa indikator kualitas aset tersebut tetap perlu dicermati secara komprehensif. Pasalnya, rasio NPL yang rendah tidak selalu mencerminkan penurunan seluruh risiko kredit.

"Perkembangan Loan at Risk, kredit restrukturisasi, konsentrasi pembiayaan, dan kecukupan pencadangan tetap menjadi faktor penting untuk ditelaah, terutama ketika ekspansi kredit berlangsung cukup tinggi," jelasnya.

Menurut Trioksa, tantangan ke depan adalah mempertahankan kualitas pertumbuhan kredit sekaligus memastikan risiko potensial tidak berkembang menjadi kredit bermasalah baru.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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