Bank Mandiri Buka Suara soal Kredit Rp 40 Triliun ke JARR, Baru Rp 17 Triliun Terpakai

Gedung Menara Bank Mandiri di Jakarta. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk buka suara mengenai pemberitaan mengenai agunan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN). Penjelasan ini ditujukan untuk menanggapi permintaan klarifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat Nomor S-13310/BEI.PP1/10-2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Senior Vice President Corporate Secretary Group Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan perusahaan memberikan fasilitas kredit yang diberikan kepada JARR senilai Rp 40 triliun dan sebesar Rp 17 triliun sudah digunakan.
Ia menjelaskan fasilitas kredit tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk belanja modal atau capital expenditure (capex) serta kebutuhan pembiayaan perusahaan dan Grup Usaha Jhonlin di industri batu bara dan sektor penunjangnya.
"Bank memberikan Fasilitas Kredit tersebut dengan mempertimbangkan prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar serta memperhitungkan kemampuan self-financing Debitur terhadap kebutuhan Perusahaan dan Group Usaha," ujar Adhika dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Selasa (27/10).
Adhika mengatakan perseroan dalam menilai kemampuan pembayaran kembali atau repayment capacity debitur, pihaknya hanya memperhitungkan arus kas dari kegiatan usaha eksisting Grup Jhonlin yang berasal dari industri batu bara.
Bank juga mengatur mekanisme pemantauan penggunaan kredit agar sesuai dengan tujuan dan ketentuan fasilitas. Pengawasan dilakukan melalui penyampaian serta pemantauan laporan aktivitas usaha berdasarkan periode yang ditetapkan dalam dokumen pembiayaan.
"Dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban bunga dan angsuran pokok, sinkingfund telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam dokumen pembiayaan," ujarnya.
Andalkan Arus Kas Bisnis Batu Bara
Adhika menjelaskan, sumber utama pembayaran kembali fasilitas kredit berasal dari operasional perusahaan dan sejumlah anak perusahaan atau operating company yang dapat memberikan dividen.
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