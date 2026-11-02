Punya Potensi Daerah, Sektor Pariwisata dan UMKM NTB Bisa Perkuat Kemandirian Ekonomi

Lokasi pembangunan Marina Bay City Lombok di NTB. (Marina Bay)

JawaPos.com - Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi daerah yang begitu besar, terutama di sektor pariwisata. Pemerintah perlu mendorong kemajuan sektor tersebut agar lemandirian ekonomi daerah bisa terbentuk.

Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Baiq Dewi Anjani dalam dikusi publik yanh digelar Peduli Inklusi dan Toleransi (KoPITol) NTB di Mataram.

Menurutnya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta ekonomi biru menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan pariwisata NTB perlu diperkuat melalui keterlibatan berbagai elemen, termasuk komunitas, akademisi, generasi muda, dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu bisa terbentuk sumber ekonomi baru.

“Langkah pemerintahan Presiden Prabowo melalui Asta Cita yang memberikan perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan patut diapresiasi,” kata Baiq, Senin (2/11).

“NTB memiliki potensi besar untuk berkembang melalui UMKM, pariwisata, dan ekonomi biru. Tinggal bagaimana potensi tersebut dioptimalkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, UMKM memberikan peluang besar bagi kelompok muda. Dengan dukungan akses permodalan, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pemasaran, UMKM berpeluang menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat.

"Masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga perlu diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi," imbuhnya.

Selain UMKM, Baiq juga menyoroti besarnya peluang pengembangan ekonomi biru di NTB. Potensi kelautan dan perikanan dinilai dapat memberikan nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Pengembangan ekonomi biru merupakan peluang besar bagi NTB. Potensi laut harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi tetap menjaga ekosistemnya. Inilah pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, keterhubungan UMKM dengan sektor pariwisata dan kelautan dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas. Pengolahan hasil laut, pemasaran produk lokal, hingga penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan pariwisata merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik daerah.