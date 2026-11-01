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Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 1 November 2026 | 21.02 WIB

Harga Emas Pekan Depan Diprediksi Tembus Rp 2,61 Juta per Gram

Ilustrasi emas batangan yang menjadi salah satu pilihan masyarakat berinvestasi. (Istimewa). - Image

Ilustrasi emas batangan yang menjadi salah satu pilihan masyarakat berinvestasi. (Istimewa).

JawaPos.com - Harga emas dunia diperkirakan masih bergerak fluktuatif dan berpotensi mengalami koreksi pada perdagangan pekan depan atau pada periode 2 hingga 6 November mendatang. Meski demikian, harga logam mulia di dalam negeri berpeluang menguat hingga mencapai Rp 2,61 juta per gram.

Pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Assuaibi  mengatakan harga emas dunia pada penutupan perdagangan Sabtu pagi (31/11) berada di level USD 3.876 per troy ounce.

Dia memperkirakan apabila tekanan koreksi berlanjut pada perdagangan Senin (2/11), harga emas dunia berpotensi turun ke level USD 3.818 per troy ounce. Bahkan, dalam perdagangan selama sepekan, harganya diperkirakan bisa melemah hingga USD 3.737 per troy ounce.

Sebaliknya, jika harga emas dunia menguat pada awal pekan, pergerakannya berpeluang mencapai USD 3.951 per troy ounce. Penguatan tersebut berpotensi berlanjut hingga menyentuh USD 4.003 per troy ounce pada penutupan perdagangan Sabtu pagi.

“Jadi diperkirakan dalam minggu depan perdagangan untuk emas dunia itu di USD 3.737 per troy ounce sampai USD 4.003 per troy ounce,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (1/11).

Editor: Diar Candra
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