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Penulis: Nanda Prayoga
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.44 WIB

JBA Luncurkan Bidwin, Situs Layanan Lelang Elektronik untuk Gawai dan Laptop

PT JBA Indonesia meluncurkan bidwin, jenama khusus layanan lelang elektronik dalam ajang Indocomtech 2026. (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

PT JBA Indonesia meluncurkan bidwin, jenama khusus layanan lelang elektronik dalam ajang Indocomtech 2026. (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT JBA Indonesia meluncurkan bidwin, sebuah jenama khusus layanan lelang elektronik dalam ajang Indocomtech 2026. Layanan ini sebelumnya telah beroperasi sejak Mei 2025 melalui situs lelang.jba.co.id. Hal ini menandakan bahwa PT JBA tak hanya berkecimpung pada dunia lelang otomotif.

“bidwin hadir untuk memberikan identitas pengalaman lelang yang lebih relevan untuk lelang elektronik tanpa kehilangan kepercayaan yang sudah dimiliki oleh JBA,” ujar Kazuhiro Shioyama, CEO JBA Indonesia di Jakarta pada Kamis (29/10).

Lelang sendiri berlangsung sepenuhnya secara daring setiap Kamis pukul 12.00 hingga 20.00 WIB. Peserta dapat mengikuti lelang melalui situs bidwin.co.id. Hingga Oktober 2026, lelang ini sendiri telah memiliki lebih dari 5 ribu peserta terdaftar.

Layanan ini melelang berbagai perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan perangkat penunjang kantor. Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, lebih dari 3 ribu unit telah dilelang dengan rata-rata tingkat penjualan atau sold ratio di atas 55 persen setiap bulan.

Deny Gunawan, Chief Operating Officer JBA Indonesia menjelaskan melalui platform ini, pihaknya ingin memberikan pengalaman lelang elektronik dengan mengedepankan empat hal. Yaitu kepercayaan, akses yang lebih luas, efisiensi, dan nilai tambah bagi para penggunanya, sehingga kami dapat membangun ekosistem lelang yang kuat.

Editor: Diar Candra
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