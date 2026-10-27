Bahlil Siap Eksekusi Perintah Prabowo, Tindak Tambang Emas Ilegal

JawaPos.com - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan lima area konsesi disinggung Presiden Prabowo Subianto di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Prabowo memerintahkan untuk mengevaluasi lima konsesi.

”(Komoditasnya) tembaga sama emas,” ujar Bahlil dilansir dari Antara.

Aktivitas penambangan ilegal salah satunya di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 200 miliar dalam enam bulan terakhir.

Persoalan ini menjadi relevan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta menghentikan praktik penyelundupan sumber daya alam yang merugikan perekonomian nasional.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10), Prabowo menyoroti penyelundupan berbagai komoditas, mulai dari timah, emas, dan batu bara hingga bahan bakar minyak serta pupuk bersubsidi.

”Penyelundupan ibarat menikam bangsa kita, menikam tubuh kita sendiri. Penyelundupan merupakan upaya untuk membunuh perekonomian kita. Membunuh perekonomian kita berarti membunuh bangsa kita,” kata Prabowo.

Menanggapi arahan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan menindaklanjuti hal itu.