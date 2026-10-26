Truk Tambang 100 Ton Komatsu HD785-7 Hybrid EREV Mulai Diuji di Indonesia

JawaPos.com - Teknologi elektrifikasi mulai dicoba untuk diterapkan dalam pengembangan kendaraan di lingkungan industri pertambangan di Indonesia.

Salah satunya melalui pengujian Komatsu HD785-7 Hybrid EREV, truk tambang jumbo berkapasitas 100 ton yang dikembangkan untuk mendukung operasional lebih efisien dan rendah emisi di Indonesia.

Unit tersebut mulai menjalani uji lapangan di area pertambangan PT Kideco Jaya Agung (Kideco).

Pengujian ini didukung PT United Tractors Tbk sebagai distributor resmi alat berat Komatsu di Indonesia, sedangkan pengembangan kendaraan dilakukan PT Komatsu Marketing & Support Indonesia (KMSI).

“Uji lapangan ini menjadi bagian dari proses pengembangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV kelas 100 ton yang mengadopsi teknologi Extended-Range Electric Vehicle (EREV),” ungkap United Tractors dalam keterangannya, Senin (26/10).

Sistem ini menempatkan motor listrik sebagai penggerak utama kendaraan, sementara baterai memperoleh pasokan energi dari sumber listrik eksternal maupun mesin yang berfungsi sebagai generator.

Berbeda dari sistem penggerak konvensional, konfigurasi tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi selama kendaraan beroperasi.

Teknologi ini juga dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mendukung upaya menekan emisi karbon di sektor pertambangan.

Pengujian di Kideco dilakukan untuk melihat kemampuan kendaraan dalam menghadapi kondisi kerja tambang secara langsung.