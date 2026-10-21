Dorong Otomatisasi Pabrik, ALLPack Indonesia 2026 Jadi Stimulus Industri Pengemasan dan Pengolahan

ALLPack Indonesia 2026 digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada 20-23 Oktober 2026 (Istimewa)
JawaPos.com - Pameran bisnis internasional pengemasan dan pengolahan terbesar di Tanah Air, ALLPack Indonesia 2026 digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada 20-23 Oktober.
Memasuki edisi penyelenggaraan ke-25, event yang digagas Krista Exhibitions Group itu mendorong para pelaku industri nasional agar mengambil langkah nyata dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat daya saing, serta menjawab dinamika kebutuhan pasar global yang terus berkembang.
ALLPack Indonesia 2026 menghadirkan lebih dari 1.600 peserta pameran dari 42 negara, termasuk 10 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) unggulan, yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis lintas sektor.
CEO Krista Exhibition Daud D. Salim menegaskan perhelatan ke-25 ini memegang peranan krusial sebagai stimulus bagi kemajuan industri pengolahan, pengemasan, farmasi, hingga manufaktur nasional melalui akses adopsi teknologi serta otomatisasi modern.
"ALLPack Indonesia 2026 tidak hanya menjadi tempat bertemunya pelaku industri. Melainkan juga mendorong lahirnya solusi yang mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri," kata Daud.
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