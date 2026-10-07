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Dimas Choirul
Rabu, 7 Oktober 2026 | 20.35 WIB

Celios: Apa Urgensi Gaji PNS Lewat Kopdes Merah Putih, Kalau Fraud Siapa yang Tanggung Jawab?

Ilustrasi PNS. (dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi PNS. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com – Fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) kembali melebar. Setelah didorong menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, kini Kopdes diusulkan menjadi kanal penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan dana pensiun.

Rencana tersebut dinilai menunjukkan pemerintah masih mencari bentuk bisnis yang tepat bagi Kopdes. Padahal, pembayaran gaji ASN dan pensiun selama ini sudah memiliki infrastruktur perbankan dan sistem administrasi melalui PT Taspen.

Peneliti Central of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah mempertanyakan alasan pemerintah menambahkan Kopdes sebagai kanal pembayaran.

“Apa urgensi dan nilai tambahnya (Kopdes Merah Putih) dibandingkan sistem yang sudah berjalan melalui bank dan Taspen,” kata Isnawati kepada JawaPos.com, Rabu (7/10).

Menurut dia, perbankan sudah memiliki infrastruktur pembayaran, sistem keamanan, dan mekanisme settlement. Sementara Taspen memiliki sistem administrasi serta verifikasi penerima pensiun.

Jika Kopdes hanya menjadi loket atau agen pembayaran, pemerintah perlu menjelaskan manfaat tambahannya.

“Kalau koperasi hanya menjadi loket atau agen pembayaran, apa manfaat tambahannya?,” ujarnya.

Persoalan menjadi lebih besar jika Kopdes nantinya mengambil sebagian fungsi perbankan atau Taspen. Hal itu menyangkut kesiapan teknologi, keamanan dana, tata kelola, hingga pengawasan.

“Koperasi kalaupun dilibatkan idealnya hanya sebagai kanal pembayaran, sementara administrasi, verifikasi hak, dan pengelolaan program tetap berada pada Taspen,” tegasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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