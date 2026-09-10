IEE Series 2026 Dorong Kolaborasi Lintas Industri untuk Percepat Transformasi Berkelanjutan

JawaPos.com – PT Pamerindo Indonesia menghadirkan IEE Series – Engineering Week 2026 sebagai platform yang mempertemukan berbagai sektor strategis, mulai dari konstruksi dan infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas, pengelolaan air, manajemen kebencanaan, hingga industri foundry, metalurgi, dan pemrosesan material.

Deputy Event Director PT Pamerindo Indonesia Hanung Hanindito mengatakan, pendekatan tersebut dilakukan karena perkembangan industri saat ini semakin saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan antar sektor.

“Yang ingin kami dorong adalah pemahaman bahwa sektor-sektor tersebut sebenarnya saling berkaitan. Perkembangan industri tidak terjadi dalam satu sektor saja,” katanya di JIExpo Kemayoran, Rabu (9/9).

Menurut Hanung, kebutuhan industri saat ini juga semakin bersifat lintas sektor, seperti digitalisasi, otomasi, efisiensi energi, keberlanjutan, dan ketahanan industri. Karena itu, IEE Series tidak hanya menjadi ajang pameran teknologi, tetapi juga ruang pertukaran pengetahuan dan peluang kolaborasi.

“Tujuan kami bukan hanya menghadirkan pameran produk dan teknologi, tetapi menyediakan ruang bagi pelaku industri, technology providers, asosiasi, pemerintah, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk bertemu, bertukar insight, membangun networking, dan menemukan peluang kolaborasi,” ujarnya.

Tema Sustainability for Industrial Transformation yang diusung tahun ini juga mencerminkan perubahan cara pandang industri terhadap keberlanjutan. Tidak hanya terkait penggunaan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga peningkatan efisiensi, produktivitas, keselamatan, serta ketahanan usaha dalam jangka panjang.

Hanung menilai, kolaborasi lintas industri menjadi semakin penting karena setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya.

“Tidak ada satu sektor yang dapat berkembang sepenuhnya sendiri,” imbuhnya.

Selain mempertemukan pelaku industri dan penyedia teknologi global, IEE Series juga membuka ruang bagi akademisi dan generasi muda melalui program kunjungan mahasiswa serta berbagai sesi berbagi pengetahuan.