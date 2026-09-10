Daftar Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS 10 September 2026, Naik Rp 15.000

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Senin (14/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada angka Rp 2.665.000 pada perdagangan Kamis (10/9).
Harga ini naik Rp 15.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (8/9) sebesar Rp 2.650.000 per gram.
Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.384.000. Sedangkan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.268.000.
Kemudian, harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.132.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 130.321.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.350.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.574.000.
Emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.600.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.405.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta juga dikenakan Pajak.
Yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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Jawa Pos
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