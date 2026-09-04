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Djati Waluyo
Jumat, 4 September 2026 | 14.24 WIB

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cek 4 Saham Pilihan MNC Sekuritas!

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan Jumat (4/9), setelah ditutup menguat sebesar 1,09 persen ke level 6,667 pada perdagangan Kamis (3/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c), sehingga terdapat peluang lanjutan penguatan untuk menguji 6,681-6,714.

Meski begitu, perlu diwaspadai akan adanya koreksi dalam jangka pendek ke 6,649-6,669. Adapun level support IHSG berada di 6,561, 6,476. Sementara itu, level resistance berada di 6,705 dan 6,755.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Jumat (4/9), yakni PT Astra International Tbk (ASII), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (CDIA).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy untuk saham PT Astra International Tbk (ASII). Saham ASII menguat 4,34 persen ke level 5.050 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Pergerakannya pun mampu berada di atas cluster MA20 dan MA60.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ASII saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Trading Buy pada kisaran 4.940-5.000, dengan target harga 5.125 hingga 5.200 dan stop loss di bawah 4.920.

Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BMRI menguat 2,29 persen ke level 4.460 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BMRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 4.390-4.430, dengan target harga 4.510 hingga 4.590 dan stop loss di bawah 4.320.

Untuk saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy. Saham BNBR terkoreksi 0,99 persen ke level 100, tetapi disertai dengan munculnya volume pembelian. Penguatannya pun mampu berada di atas cluster MA20 dan MA60.

Editor: Estu Suryowati
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