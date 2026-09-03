Rupiah Terancam Melemah ke Rp 17.800, Efek Konflik AS-Iran dan Suku Bunga The Fed

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diprediksi akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (3/9), setelah ditutup melemah 19 poin menjadi Rp 17.763 per dollar AS pada perdagangan Rabu (2/9).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini tetap akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.
Namun, kali ini sentimen luar negeri lebih dominan, terutama perkembangan terbaru konflik Amerika Serikat dengan Iran, juga perkembangan di Federal Reserve (The Fed).
"Perdagangan (3/9) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.760-Rp 17.800," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/9).
Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih menjadi perhatian pelaku pasar, terutama eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berpotensi kembali mendorong kenaikan harga energi global.
Militer AS menyatakan pada Selasa malam telah menyelesaikan gelombang serangan terbaru terhadap Iran dengan menyasar sejumlah target Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Pasukan AS menyerang target IRGC yang mencakup situs pertahanan udara, sistem radar, aset dan fasilitas maritim, kemampuan penebaran ranjau, serta situs komunikasi.
Laporan Axios yang mengutip pejabat AS juga menyebut militer AS menyerang dua kapal tanker milik pemerintah Iran dalam serangan tersebut.
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Eskalasi konflik tersebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.
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