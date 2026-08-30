Pengamat Minta Pembentukan BLU Batubara Ditunda untuk Jaga Keadilan Usaha

JawaPos.com - Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, meminta pemerintah menunda pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengelola batubara dalam waktu dekat.

Singgih menilai, pembentukan BLU berpotensi menambah kompleksitas tata kelola pasokan batubara di dalam negeri.

“Kalau melihat tujuannya memang baik, yaitu meningkatkan dan menjaga ketersediaan batubara dan gas bumi bagi ketahanan energi nasional. Namun, kalau BLU diberlakukan, perlu diperjelas bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan energi,” ujar Singgih dalam pesan yang diterima JawaPos.com, Minggu (30/8).

Singgih mengatakan, draf Peraturan Presiden (Perpres) memberikan kewenangan luas kepada BLU, mulai dari rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan hingga distribusi batubara.

Baca Juga:Ekspor Barang Tambang ke 5 Negara Dikecualikan dari DHE SDA per 1 September

Selain itu, BLU juga disebut dapat membeli langsung dari pemilik tambang serta melakukan kontrak jangka panjang.

Menurut dia, kewenangan tersebut perlu diikuti mekanisme yang transparan agar seluruh pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil, terutama dalam penentuan pemasok dan volume kontrak.

“Bagaimana BLU akan memberikan keadilan bagi semua pelaku usaha masih menyisakan pertanyaan. Jangan sampai BLU justru sebatas melakukan transaksi dengan perusahaan tertentu,” ujarnya.

Menurut Singgih, tantangan tersebut semakin kompleks, karena terdapat 799 izin usaha pertambangan batubara dengan kapasitas produksi, lokasi tambang, dan kualitas batubara yang beragam, mulai dari low rank hingga high rank.

“Dengan kondisi itu, saya melihat BLU akan berhadapan dengan kompleksitas jika harus menjadi pembeli batubara tunggal di dalam negeri dan menjual kembali kepada kelistrikan umum,” katanya.

Baca Juga:Ketidakpastian Izin Tambang Ancam Lumpuhkan Ekonomi Masyarakat Kalimantan