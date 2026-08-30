Dorong Ekonomi Hijau, Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Gelar Kolaborasi Lintas Sektor

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengunjungi Indonesia Sustainability 360 Forum 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 digelar di SMESCO Convention Hall, Jakarta, menjadi wadah kolaborasi lintas sektor.
Acara mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, inovator, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi ekonomi hijau nasional.
Mengangkat tema Indonesia’s Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness, forum ini hadir untuk menjawab tantangan Indonesia dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.
Forum ini ditunjukkan dengan hadirnya lebih dari 100 pembicara dan 1.500 delegasi selama dua hari penyelenggaraan.
Diskusi difokuskan pada upaya memperkuat sinergi serta membangun koneksi guna mendorong percepatan ekonomi hijau.
Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 sekaligus CEO Olahkarsa Group Unggul Ananta menegaskan, pentingnya keterhubungan antar elemen untuk mencapai keberhasilan transisi ini.
"Indonesia memiliki berbagai kekuatan untuk mendorong transformasi ekonomi hijau, mulai dari kebijakan, inovasi, teknologi, hingga potensi sumber daya. Tantangannya adalah bagaimana seluruh kekuatan tersebut dapat terhubung dan bergerak bersama," ujar Unggul Ananta.
Dia menambahkan, forum ini dirancang untuk menciptakan ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak demi menghasilkan aksi nyata menuju ekonomi Indonesia yang lebih hijau dan kompetitif.
Mengusung pendekatan Kolaborasi 360°, forum ini menyajikan perspektif lintas sektor yang melihat keterhubungan antara ekonomi, lingkungan, teknologi, kebijakan, dan masyarakat.
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