DSI Bongkar 6.500 Transaksi Ekspor, Telusuri Potensi Under Invoicing

Ilustrasi ekspor kendaraan roda empat yang ditangani PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk . (Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menelusuri ribuan transaksi ekspor komoditas Indonesia, untuk memetakan potensi kebocoran penerimaan negara.
Hingga tahap awal, platform digital DSI telah melacak sekitar 6.500 transaksi ekspor dengan total volume mencapai 90 juta ton.
Penelusuran tersebut mencakup aktivitas ekspor melalui 50 pelabuhan di 25 provinsi dengan tujuan pengiriman ke sekitar 100 negara.
Dari pemetaan awal, terdapat potensi nilai transaksi sekitar USD 5 miliar yang masih membutuhkan validasi lebih lanjut sebelum dapat dikategorikan sebagai praktik under invoicing.
Managing Director Business 3 Danantara Asset Management, Febriany Eddy menjelaskan, pengembangan sistem DSI diarahkan untuk memperkuat tata kelola sekaligus mengurangi celah dalam aktivitas perdagangan sumber daya alam (SDA).
“Kata kuncinya adalah penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value,” ujarnya dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Palembang, Kamis (27/8).
Menurut Febriany, DSI mengembangkan platform digital berbasis data yang dirancang untuk mengurangi intervensi manusia dalam proses pengawasan ekspor.
Sistem tersebut dilengkapi delapan mesin analitik yang digunakan untuk membaca sejumlah aspek transaksi.
Analisis itu meliputi harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, negara tujuan, hingga penerimaan.
Seluruh informasi kemudian direkonsiliasi dengan menelusuri alur dokumen, pergerakan fisik barang, serta pembayaran secara end to end.
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Jawa Pos
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