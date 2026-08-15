Rosan Tegaskan DSI Tidak Jadi Eksportir Tunggal Komoditas

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jumat (14/8)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejak awal tidak dirancang menjadi eksportir tunggal yang menguasai seluruh komoditas untuk kemudian diekspor sendiri.
Rosan mengatakan, DSI tetap dapat menjalankan fungsi sebagai eksportir maupun perantara dalam perdagangan komoditas. Namun, keberadaan DSI tidak akan mengubah mekanisme kontrak ekspor yang selama ini berjalan.
“Kalau dilihat dalam BPnya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti eksporter tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter,” kata Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jumat (14/8).
Menurut dia, seluruh transaksi dan kontrak yang telah berjalan tetap dihormati. Eksportir juga tetap dapat melakukan transaksi secara langsung dengan penjual maupun pembeli.
Baca Juga:Tak Hanya 3 Komoditas Utama, Prabowo Akan Perluas Pengawasan PT DSI ke Seluruh Produk Ekspor
“Tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, semua kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan,” ujarnya.
Dijelaskan Rosan, fungsi DSI nantinya salah satunya berkaitan dengan pengawasan harga komoditas. Pemerintah akan melihat apakah harga transaksi berada pada tingkat yang sesuai dengan indeks.
“Yang di mana selama ini itu terjadi di bawah indeks, nah itu tentu kita akan kasih alert, kita kasih tau bahwa ini harganya tidak sesuai,” katanya.
Rosan kembali menegaskan bahwa sejak awal tidak ada konsep yang menempatkan DSI sebagai satu-satunya perusahaan yang berwenang mengekspor komoditas Indonesia.
“Jadi memang dari awal tidak pernah ada konsep bahwa DSI ini akan menjadi eksporter tunggal. Terima kasih,” tutur Rosan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati