Rosan Tegaskan DSI Tidak Jadi Eksportir Tunggal Komoditas

JawaPos.com — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejak awal tidak dirancang menjadi eksportir tunggal yang menguasai seluruh komoditas untuk kemudian diekspor sendiri.

Rosan mengatakan, DSI tetap dapat menjalankan fungsi sebagai eksportir maupun perantara dalam perdagangan komoditas. Namun, keberadaan DSI tidak akan mengubah mekanisme kontrak ekspor yang selama ini berjalan.

“Kalau dilihat dalam BPnya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti eksporter tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter,” kata Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jumat (14/8).

Menurut dia, seluruh transaksi dan kontrak yang telah berjalan tetap dihormati. Eksportir juga tetap dapat melakukan transaksi secara langsung dengan penjual maupun pembeli.

“Tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, semua kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan,” ujarnya.

Dijelaskan Rosan, fungsi DSI nantinya salah satunya berkaitan dengan pengawasan harga komoditas. Pemerintah akan melihat apakah harga transaksi berada pada tingkat yang sesuai dengan indeks.

“Yang di mana selama ini itu terjadi di bawah indeks, nah itu tentu kita akan kasih alert, kita kasih tau bahwa ini harganya tidak sesuai,” katanya.

Rosan kembali menegaskan bahwa sejak awal tidak ada konsep yang menempatkan DSI sebagai satu-satunya perusahaan yang berwenang mengekspor komoditas Indonesia.