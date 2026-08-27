Komisi XI DPR Setujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI 2026-2031

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti saat bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi XI menyelesaikan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Destry, pada Rabu (26/8).
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, penetapan Destry dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI. Proses tersebut menjadi dasar bagi Komisi XI untuk menyepakati calon Gubernur BI periode mendatang.
"Melalui keputusan internal dan musyawarah mufakat kita telah menetapkan Ibu Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Selain Destry, Komisi XI DPR juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2026-2031. Sementara itu, Solikin M. Juhro dipilih untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia pada periode yang sama.
"Ibu Aida Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih periode 2026-2031, dan Solikin M. Juhro selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031," ucapnya.
Misbakhun menyebut, keputusan Komisi XI tersebut masih akan melalui tahapan pengesahan di tingkat Paripurna DPR. Penetapan secara resmi dijadwalkan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 1 September 2026.
"Kita memilih secara musyawarah mufakat dan nanti kita akan mengagendakan mereka ditetapkan di rapat paripurna tanggal 1 September 2026, hari Selasa," pungkasnya.
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Jawa Pos
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