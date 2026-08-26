IHSG Berpotensi Rebound Hari Ini, Cek 4 Saham Pilihan MNC Sekuritas yang Siap Cuan!

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan menguat pada perdagangan Rabu (25/8), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,37 persen ke level 6,501 pada perdagangan Senin (24/8).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (c), cermati koreksi dalam jangka pendek pada level 6,429-6,453. Untuk target berikutnya berada di 6,570-6,600.
Adapun level support IHSG berada di 6,373, 6,272. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.
MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), hingga PT Timah Tbk (TINS).
MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Saham ANTM menguat 0,63 persen ke level 3.190 dan masih didominasi oleh volume pembelian, meskipun cenderung mengecil.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi ANTM saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (c) dari wave [y].
Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 3.100-3.160, dengan target harga 3.300 hingga 3.450 dan stop loss di bawah 3.010.
Sementara itu, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham PGAS menguat 1,32 persen ke level 1.540 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Penguatannya pun mampu berada di atas MA60.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi PGAS saat ini sedang berada pada bagian awal wave [c] dari wave A.
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Jawa Pos
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