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Djati Waluyo
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.35 WIB

IHSG Berpotensi Menguat Hari Ini, Cek Proyeksi Level dan Rekomendasi Saham BIPI, NCKL, RMKE

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Jumat (21/8), setelah ditutup menguat sebesar 1,68 persen ke level 6,601 pada perdagangan Kamis (20/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut berarti IHSG berpeluang menguat dengan target berikutnya di 6,544. Dengan perkiraan buruknya atau Worst case (merah), IHSG sudah menyelesaikan wave (a) pada pola diagonal dan rawan terkoreksi ke rentang 6,056-6,230 untuk membentuk wave (b).

Adapun level support IHSG berada di 6,296, 6,201. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,763.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), dan PT RMK Energy Tbk (RMKE).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI). Saham BIPI menguat 1,33 persen ke level 152 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Pergerakannya pun mampu berada di atas MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BIPI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 149-152, dengan target harga 162 hingga 174 dan stop loss di bawah 147.

Sementara itu, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham NCKL menguat 2,70 persen ke level 950 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi NCKL saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave 3.

Editor: Sabik Aji Taufan
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