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Rian Alfianto
Jumat, 21 Agustus 2026 | 08.23 WIB

Teknologi Jadi Kunci Baru untuk Dorong UMKM Perkebunan Naik Kelas

Ilustrasi teknologi mendukung UMKM perkebunan naik kelas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi teknologi mendukung UMKM perkebunan naik kelas. (Istimewa)

JawaPos.com - Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan drone dinilai bisa menjadi pengungkit baru bagi UMKM sektor perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, hingga daya saing. 

Peluang ini menjadi perhatian Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di tengah semakin kuatnya kebutuhan hilirisasi komoditas kelapa sawit, kelapa, dan kakao.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah mengatakan, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting untuk mempercepat pengembangan UMKM perkebunan

Menurut dia, pelaku usaha perlu mulai melihat teknologi bukan sekadar sebagai alat produksi, tetapi sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis.

“Jadi, kita datang ke sini supaya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan semakin dikenal luas, khususnya di komunitas teknologi. Mulai dari kecerdasan buatan, teknologi drone, dan berbagai macam teknologi lainnya,” ujar Helmi di Jakarta.

Menurut Helmi, pertemuan antara sektor perkebunan dan komunitas teknologi membuka peluang kolaborasi yang selama ini masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. 

AI, drone, dan teknologi lainnya dapat diterapkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pelaku usaha, mulai dari pengelolaan produksi hingga pengembangan produk.

“Kami berharap UMKM, khususnya UMKM di sektor perkebunan, UMKM kelapa, dan UMKM sawit dan kakao, bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sini. Sektor perkebunan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, khususnya dari sisi UMKM,” tambah Helmi.

Dorongan tersebut menjadi semakin relevan karena sektor perkebunan tidak hanya dituntut menghasilkan komoditas mentah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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