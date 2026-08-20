IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Cek Target Resisten dan Rekomendasi Sahamnya

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan menguat pada perdagangan Kamis (19/8), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,86 persen ke level 6,394 pada perdagangan Rabu (19/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut mengindikasikan IHSG berpeluang menguat dengan target 6,512-6,544. Worst case (merah), IHSG sudah menyelesaikan wave (a) pada pola diagonal dan rawan terkoreksi ke rentang 6,056-6,230 untuk membentuk wave (b).

Adapun level support IHSG berada di 6,296, 6,201. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,763.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Astra International Tbk (ASII), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Astra International Tbk (ASII). Saham ASII melanjutkan koreksinya sebesar 1,25 persen ke level 4.730 dan masih didominasi oleh tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ASII saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 4.560-4.710, dengan target harga 4.920 hingga 5.150 dan stop loss di bawah 4.500.

Sementara itu, saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham ENRG menguat 2,37 persen ke level 1.295 dan muncul volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA60.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ENRG saat ini sedang berada di awal wave (C) dari wave [B].