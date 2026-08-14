Danantara Berhasil Buktikan Kinerja, Pesimisme Berubah Jadi Optimisme

Ilustrasi Danantara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Sejumlah indikator kinerja menunjukkan sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan di era Danantara.
Data laba sejumlah BUMN menunjukkan momentum positif. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato tahunan di Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/8), laba BUMN naik signifikan.
Seperti laba PT Timah yang naik 804,7 persen, Pupuk Indonesia (naik 253 persen), Semen Indonesia (196,5 persen), Pegadaian (84,6 persen), Pertamina (80 persn), Pelindo (60,4 persen), BTN (40,8 persen), dan Bank Mandiri (24,3 persen).
Selain itu, tercatat pula kisah turnaround dari dua BUMN yang sebelumnya merugi seperti Krakatau Steel dan Kimia Farma.
Keduanya kini berhasil membukukan laba. Meski periode pencatatannya berbeda-beda, arah kinerjanya menunjukkan tren yang sama yakni angka positif.
Perbaikan kinerja BUMN saat ini juga disebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari sejumlah perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN di bawah Danantara.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kinerja positif Danantara dalam mereformasi BUMN.
Andre Rosiade mengungkapkan pimpinan Danantara layak mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo atas kerja keras dan capaian yang diraih.
”Menurut saya layak, karena memang BUMN-nya berubah, kinerjanya membaik, labanya meningkat, setoran dividennya juga meningkat. Ya kenapa tidak? Itu bagian apresiasi Presiden kepada pembantunya yang sudah bekerja keras,” ujar Andre dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (14/8).
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