Pengamat Lihat Potensi Positif Kinerja BUMN di Bawah Danantara

Ilustrasi Danantara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Program konsolidasi dan transformasi BUMN yang dijalankan Danantara mulai menunjukkan hasil yang konkret. Hal ini tercermin dari lonjakan laba bersih di hampir seluruh sektor strategis BUMN.
Managing Partner BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai kinerja positif BUMN di bawah Danantara berpotensi semakin meroket. Terlebih dengan streamlining BUMN yang mendorong efisiensi jumlah perusahaan negara akan semakin efektif dan efisien.
"Harapan saya supaya proses streamlining BUMN bisa dipercepat sehingga perbaikan kinerja bisa lebih cepat dilaksanakan," ujar Toto dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Toto, kinerja positif sejumlah BUMN sepanjang semester pertama 2026 menjadi salah satu prestasi yang paling disorot dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Menurut saya kinerja solid masih ditunjukkan BUMN blue chips yang sedari dulu menjadi motor penggerak revenue dan profit total BUMN. Misal kinerja Himbara di sektor perbankan, sektor mineral dan hasil tambang, sektor telco dan Pertamina," ujar Toto.
Berdasar laporan keuangan Semester I 2026 yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PT Timah mencatatkan pertumbuhan laba paling dramatis di antara BUMN lainnya.
Perusahaan tambang pelat merah itu membukukan laba bersih Rp 2,71 triliun, melonjak 804,7 persen dari sebelumnya hanya Rp 300 miliar.
Lonjakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perusahaan yang sempat diragukan kinerjanya kini benar-benar bangkit di bawah arahan transformasi Danantara.
Tak kalah signifikan, PT Pupuk Indonesia turut mencatatkan kinerja gemilang dengan laba bersih Rp 8,51 triliun, tumbuh 253 persen dibandingkan Rp 2,41 triliun pada semester I 2025.
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