Pegadaian dan Kadin Indonesia Jalin Kolaborasi Strategis Perluas Ekosistem Emas dan Akses Pembiayaan

JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) menjalin kolaborasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Pemberdayaan Ekonomi Terintegrasi bertajuk “Kolaborasi Strategis Kadin dan Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia”. Acara penandatanganan berlangsung di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta, pada Rabu (12/8).

Kerja sama yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan ini menjadi komitmen bagi kedua belah pihak dalam memperluas akses bagi para pelaku usaha, mulai dari skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga korporasi, serta bagi masyarakat luas untuk lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan berbasis emas, baik sebagai instrumen simpanan, investasi, maupun alternatif pendanaan usaha yang stabil.

Kegiatan turut dihadiri oleh jajaran petinggi Kadin Indonesia, di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang OKP Erwin Aksa, WKUK Bidang Hukum dan HAM M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Pemberdayaan Daerah yang juga Komisaris Independen PT Pegadaian (Persero) Kukrit Suryo Wicaksono, WKU Wilayah Jawa 1 Agung Suryamal Sutisna, serta WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara Amirullah Abas.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata sinergi antara dua lembaga yang sama-sama memiliki jangkauan luas di seluruh pelosok tanah air.

"Kadin ada di seluruh Indonesia, Pegadaian pun hadir di seluruh Indonesia. Sinergi ini sangat pas untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian di lingkungan dunia usaha. Melalui aplikasi Tring by Pegadaian, seluruh masyarakat dan anggota Kadin dapat mengelola urusan emas secara mudah, cepat, dan praktis dari mana saja," ungkap Damar.

Damar menambahkan bahwa Pegadaian terus memperkuat ekosistem emasnya dari hulu ke hilir. Selain transformasi digital melalui aplikasi Tring yang ramah bagi seluruh kelompok usia, Pegadaian juga terus memperluas jaringan fisik layanan transaksi emas, salah satunya melalui penyediaan 20 unit ATM Emas yang saat ini telah beroperasi di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Pegadaian dalam membangun ekosistem emas nasional. Menurut Anin, kolaborasi ini membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk memanfaatkan emas sebagai instrumen lindung nilai yang relatif tahan terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang.

"Ini adalah kerja sama strategis, paling tidak dari sisi saving atau simpanan untuk perusahaan maupun individu, sekaligus cara yang baik untuk pendanaan ke depannya. Kebutuhan kita sebagai negara sangat besar, dan salah satu kunci keberhasilan Indonesia untuk keluar dari middle income trap adalah dengan menabung. Tabungan yang paling bagus adalah menabung emas," ujar Anin.

Anin juga sempat mencoba langsung fasilitas ATM Emas Pegadaian yang tersedia di area Pegadaian Tower. Ia mengagumi kemudahan fisik pencairan emas dari saldo digital yang dimiliki nasabah. "Saya tadi mencoba sendiri di ATM Emas. Benar-benar kalau punya tabungan, kita bisa menarik fisik emasnya sendiri secara langsung. Ini memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat. Kami di Kadin sangat mendukung semangat 'Mencapai Indonesia Emas dengan Emas' ini," lanjut Anin.