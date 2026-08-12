Pertamina Lubricants Perluas Pasar Ekspor, Produk Pelumas Tembus 16 Negara

JawaPos.com - PT Pertamina Lubricants terus memperluas pasar global di tengah ketatnya persaingan industri pelumas. Produk pelumas buatan dalam negeri tersebut saat ini telah dipasarkan ke 16 negara, dengan kontribusi ekspor sekitar 3 persen dari total penjualan.

Corporate Secretary Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi mengatakan, bisnis pelumas menjadi salah satu lini usaha Pertamina yang terus dikembangkan, selain sektor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

“Pertamina itu bisnisnya tidak hanya BBM ataupun LPG, tapi kita juga punya bisnis pelumas, baik untuk kendaraan maupun industri,” ujar Rika kepada wartawan di Production Unit Jakarta (PUJ), Jakarta Utara, Rabu (12/8).

Menurut dia, industri pelumas memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena terdapat lebih dari 200 merek yang terdaftar di Indonesia. Kondisi tersebut membuat Pertamina Lubricants harus terus meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

“Di industri pelumas ini persaingannya sempurna. Jadi walaupun Pertamina itu BUMN, merek pelumas Pertamina bersaing dengan merek-merek lain, baik itu merek global kalau untuk di internasional, bahkan di domestik sendiri kita juga bersaing dengan merek global dan tentunya juga merek lokal,” jelasnya.

Saat ini, Pertamina Lubricants memiliki tiga fasilitas produksi di Indonesia, yakni Production Unit Jakarta, Gresik, dan Cilacap. Dari tiga fasilitas tersebut, PUJ menjadi pabrik dengan kapasitas terbesar mencapai 270.000 kiloliter per tahun, dari total gabungan secara keseluruhan 470.000 kiloliter per tahun.

Rika menyebut, fasilitas produksi tersebut menggunakan teknologi otomatisasi untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Selain pasar dalam negeri, produk pelumas Pertamina juga telah memasuki pasar ekspor.

“Kita sudah merambah ke pasar mancanegara. Kita sudah merambah mencapai ke 16 negara untuk saat ini,” katanya.

Ekspor Tembus 11 Ribu KL Dari sisi volume, ekspor pelumas Pertamina saat ini masih memiliki porsi sekitar 3 persen dari keseluruhan penjualan. Manager Production Pertamina Lubricants Unit Jakarta Dody Arief Aditya menyebut volume ekspor tersebut mencapai sekitar 11.000 kiloliter per tahun.