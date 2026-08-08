Lampaui Target RKAP 2026, Dekarbonisasi Pertamina Capai 118 Persen di Semester I

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero), mengklaim berhasil melakukan pengurangan emisi di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebesar 1.962.156 ton CO2e.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan sepanjang semester I 2026, dekarbonisasi Pertamina Group berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 118 persen di atas target 2026.

Ia menyebut bahwa program dekarbonisasi merupakan bagian dari inisiatif Pertamina dalam mengimplementasikan Environmental, Social, and Governance (ESG) pada seluruh bisnis perusahaan.

“Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina berkomitmen menjalankan ESG sesuai dengan standar dunia. Dekarbonisasi Pertamina juga merupakan komitmen Perusahaan menjalankan target Pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060,” ujar Muhammad Baron dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (8/8).

Baron mengatakan, Pertamina juga konsisten mengembangkan bisnis rendah karbon (Low Carbon Business) sebagai bagian dari implementasi ESG. Sepanjang Januari – Juni 2026, kinerja bisnis rendah karbon Pertamina mencapai 101 persen atau di atas target RKAP 2026.

“Pencapaian ini didukung oleh beberapa program utama seperti bioethanol, biofuel, dan efisiensi energi yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Program ESG lainnya yang dijalankan Pertamina mulai dari sustainable procurement, sustainability budget tagging, serta program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan kinerja positif. Secara keseluruhan kinerja dalam tata Kelola ini berhasil melampaui target mencapai 102 persen.

“Keberhasilan ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif terutama pada aspek tata kelola, sosial, dan sistem pendukung keberlanjutan,” ungkapnya.