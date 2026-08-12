Indeks Keyakinan Konsumen Juli 2026 Turun Tipis ke 116,8, BI Sebut Masih Optimis

JawaPos.com - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 tercatat sebesar 116,8 atau turun satu poin jika dibandingkan dengan realisasi Juni 2026 sebesar 117,8. Meski turun 1 poin, Bank Indonesia menyebut capaian tersebut masih berada pada level optimis.

Bank Indonesia, menyebut Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga.

“Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 yang berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 116,8,” tulis BI dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/8).

Turunnya IKK pada Juli 2026 dipengaruhi oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada pada level 107,9 atau turun 2 poin jika dibandingkan dengan catatan Juni 2026 sebesar 10,2.