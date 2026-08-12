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Djati Waluyo
Rabu, 12 Agustus 2026 | 16.56 WIB

Indeks Keyakinan Konsumen Juli 2026 Turun Tipis ke 116,8, BI Sebut Masih Optimis

Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 tercatat sebesar 116,8 atau turun satu poin jika dibandingkan dengan realisasi Juni 2026 sebesar 117,8. Meski turun 1 poin, Bank Indonesia menyebut capaian tersebut masih berada pada level optimis.

Bank Indonesia, menyebut Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga.

“Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 yang berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 116,8,” tulis BI dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/8).

Turunnya IKK pada Juli 2026 dipengaruhi oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada pada level 107,9 atau turun 2 poin jika dibandingkan dengan catatan Juni 2026 sebesar 10,2.

BI menilai persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat tecermin dari IKE Juli 2026 sebesar 107,9 berada pada level optimis dengan kondisi indeks berada diatas 100, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 109,2.

Editor: Estu Suryowati
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