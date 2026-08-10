OnlinePajak Kini Jadi Bagian Achilles, Bantu Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Achilles bangun infrastruktur kepercayaan dengan misi bantu Indonesia keluar dari middle-income trap. (Istimewa)
JawaPos.com - OnlinePajak memperkenalkan Achilles sebagai identitas ekosistem yang menaungi berbagai solusi bisnis terintegrasi.
Achilles juga mengumumkan bahwa pelaku usaha dapat menggunakan platform secara gratis hingga 50.000 transaksi per bulan. Sehingga lebih banyak bisnis dapat mengakses teknologi untuk mengelola kepatuhan, transaksi, pendanaan, dan business intelligence dalam satu ekosistem.
Perjalanan OnlinePajak dimulai pada 2014 dengan satu tujuan sederhana. Yakni menyederhanakan proses perpajakan yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bagi dunia usaha.
Saat itu, banyak wajib pajak harus melakukan puluhan kali pembayaran pajak setiap tahun dan menghabiskan ratusan jam untuk memenuhi kewajiban administrasi.
Chief Executive Officer Achilles Charles Guinot mengatakan, lahirnya Achilles merupakan refleksi dari perjalanan perusahaan dalam memahami kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Saat ini, lebih dari 150.000 bisnis di Indonesia mempercayakan operasional finansial mereka kepada Achilles.
Dengan misi membantu Indonesia keluar dari middle-income trap, Achilles membangun infrastruktur kepercayaan yang memungkinkan bisnis, institusi keuangan, investor, dan regulator berkolaborasi secara lebih transparan, efisien, dan berbasis data.
”Selama lebih dari satu dekade, masyarakat mengenal kami melalui OnlinePajak. Dalam perjalanan itu, kami belajar bahwa kebutuhan bisnis terus berkembang dan tidak berhenti pada kepatuhan perpajakan,” papar Charles Guinot.
”Bisnis membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan kepatuhan, transaksi, pendanaan, hingga business intelligence dalam satu pengalaman yang terintegrasi. Itulah yang melatarbelakangi hadirnya Achilles sebagai rumah bagi seluruh solusi yang kami bangun,” ucap dia.
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