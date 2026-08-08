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Dimas Choirul
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 13.33 WIB

Guru Besar IPB Sarankan BGN Buat Menu Lokal MBG, Low Budget Hanya Rp 7.000

Ilustrasi menu MBG yang disajikan SPPG di Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi menu MBG yang disajikan SPPG di Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) University Hardinsyah menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal untuk menjaga kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan biaya terjangkau.

Menurut Hardinsyah, makanan bergizi tidak selalu membutuhkan bahan pangan mahal. Dengan komposisi dan pengadaan yang dikelola secara cermat, biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp 7.000.

“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp 15.000/kg, 100 gram cuma Rp 1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp 2.000 satu butir,” ungkap Hardinsyah, dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Menu tersebut, lanjut dia, dilengkapi dengan sayuran, buah, dan sumber protein nabati seperti tahu atau tempe.

“Rp 1.500 ditambah Rp 2.000 itu Rp 3.500. Sayur Rp 500 jadi Rp 4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” papar Hardinsyah.

Hardinsyah menjelaskan, satu potong tempe berukuran sekitar 40–50 gram diperkirakan Rp 1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp 7.000 per porsi.

Meski begitu, Hardinsyah mengingatkan bahwa angka tersebut baru mencakup bahan pangan. Pelaksanaan MBG tetap membutuhkan biaya untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi.

“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” terang Hardinsyah.

Bahan Lokal Jadi Kunci Efisiensi

Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu kunci efisiensi MBG. Setiap daerah memiliki pilihan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan yang dapat digunakan tanpa bergantung pada produk impor.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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