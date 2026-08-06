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Mohamad Nur Asikin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.55 WIB

Permintaan EV Terus Tumbuh, 21.865 Pelanggan Baru PakaiHome Charging Services PLN di Semester I 2026

Ilustrasi pelanggan sedang melakukan pengisian daya kendaraan listrik di rumahnya. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pelanggan sedang melakukan pengisian daya kendaraan listrik di rumahnya. (Istimewa)

JawaPos.com – Minat masyarakat terhadap layanan pengisian daya di rumah (Home Charging Services/HCS) terus bertumbuh seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia. 

Ini tercermin dari penambahan pelanggan baru HCS PT PLN (Persero) yang mencapai 21.865 pelanggan pada Semester I 2026, tumbuh 9,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 20.053 pelanggan. Dengan penambahan tersebut, hingga Juni 2026 lebih dari 92 ribu pelanggan telah memanfaatkan layanan HCS PLN. 

HCS merupakan layanan PLN yang menyediakan pemasangan perangkat pengisian daya kendaraan listrik di rumah. Dengan layanan ini, pelanggan dapat menikmati pengalaman mengisi daya kendaraan listrik secara lebih praktis dan efisien dari rumah, tanpa harus mengunjungi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pertumbuhan jumlah pelanggan HCS mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat untuk menjadikan EV sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. 

Menurutnya, tren ini juga menunjukkan respons positif masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur pendukung yang semakin siap dalam memenuhi kebutuhan pengguna EV.

"Untuk itu, PLN berkomitmen terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional melalui pengembangan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas. Salah satunya melalui layanan HCS yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengisi daya kendaraan listrik di rumah," kata Darmawan.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menambahkan bahwa sejalan dengan pertumbuhan pelanggan, konsumsi energi listrik untuk pengisian daya EV melalui layanan HCS juga terus menunjukkan tren positif. Pada Semester I 2026, konsumsi listrik tercatat mencapai 110,55 gigawatt hour (GWh), meningkat 93,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 57,12 GWh.

"PLN melihat tren ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat peran kelistrikan dalam mendukung transformasi transportasi nasional. Kami akan terus meningkatkan kesiapan infrastruktur, memperluas akses layanan pengisian daya, dan menghadirkan inovasi agar ekosistem kendaraan listrik dapat tumbuh secara berkelanjutan," jelas Fahrur Rozy.

Pemanfaatan layanan HCS turut didukung oleh berbagai program yang dijalankan PLN, salah satunya  program HCS Ultima untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. 

Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati harga spesial pemasangan HCS mulai dari Rp11,7 juta, bonus voucher listrik hingga Rp1,3 juta, serta diskon tarif listrik sebesar 30 persen untuk pengisian daya EV pada pukul 22.00–05.00 WIB. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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