Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rp2,708 Juta per Gram, Simak Daftar Lengkapnya

Ilustras emas antam (JawaPos.com)
JawaPos.com – Harga emas batangan Antam di Pegadaian tercatat sebesar Rp2.708.000 per gram pada perdagangan Selasa (4/8). Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, logam mulia Antam dibanderol Rp1.407.000.
Berdasarkan daftar harga di laman resmi Pegadaian, emas Antam ukuran 2 gram dipatok Rp5.352.000. Sementara itu, ukuran 10 gram dijual seharga Rp26.546.000, sedangkan ukuran 50 gram dibanderol Rp132.387.000.
Adapun harga emas Galeri24 untuk ukuran 0,5 gram tercatat Rp1.346.000, sedangkan ukuran 1 gram dijual Rp2.566.000.
Sementara itu, emas UBS ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.393.000, sedangkan ukuran 1 gram dipatok Rp2.578.000.
Harga emas Antam, Galeri24, maupun UBS di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga logam mulia di pasar.
Transaksi penjualan emas dikenakan ketentuan perpajakan sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk seluruh jenis emas dengan gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Sementara itu, penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback.
Daftar Harga Emas di Pegadaian per Selasa (4/8)
Antam
0,5 gram: Rp1.407.000
1 gram: Rp2.708.000
2 gram: Rp5.352.000
3 gram: Rp8.002.000
5 gram: Rp13.302.000
10 gram: Rp26.546.000
25 gram: Rp66.235.000
50 gram: Rp132.387.000
100 gram: Rp264.693.000
Galeri24
0,5 gram: Rp1.346.000
1 gram: Rp2.566.000
2 gram: Rp5.069.000
5 gram: Rp12.580.000
10 gram: Rp25.094.000
25 gram: Rp62.395.000
50 gram: Rp124.693.000
100 gram: Rp249.262.000
250 gram: Rp621.623.000
500 gram: Rp1.243.246.000
1.000 gram: Rp2.486.490.000
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