Harga Emas Antam 31 Juli 2026: Naik Rp 15 Ribu, Tembus Rp 2,72 Juta per Gram

Ilustras emas antam (JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada harga Rp 2.721.000 per gram pada perdagangan Jumat (31/7).
Harga ini naik sebesar Rp 15.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (30/7) sebesar Rp 2.706.000 per gram.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.413.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.379.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.682.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 133.063.000.
Baca Juga:Harga Emas Antam 29 Juli 2026 Turun Rp 11.000, Berikut Daftar Lengkapnya dengan Pegadaian dan UBS
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.361.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.595.000.
Sementara itu harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.607.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.410.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta akan dikenakan Pajak.
Yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!