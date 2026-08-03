Impor Juni 2026 Naik 34,27 Persen, Efek Lonjakan Impor Migas

Ilustrasi impor
JawaPos.com - Nilai impor Indonesia sepanjang Juni 2026 tercatat mencapai USD 25,91 miliar atau melonjak 34,27 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, mengatakan, peningkatan impor pada Juni 2026 sebesar USD 25,91 miliar itu didominasi oleh impor migas.
Sebab, nilai impor migas melonjak hingga dua kali lipat atau melampaui angka 100 persen, yakni senilai USD 4,56 miliar.
"Impor migas mencapai sebesar USD 4,56 miliar atau meningkat 105,15 persen secara tahunan. Sedangkan nilai impor non-migas sebesar USD 21,35 miliar, atau naik 25,05 persen secara tahunan," ujar Ateng di Jakarta, Senin (3/8).
Ateng mengatakan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, total impor tercatat mencapai USD 137,24 miliar. Naik sebesar 18,69 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
"BPS mencatat bahwa total nilai impor migas mencapai USD 22 miliar atau naik 38,71 persen, sementara impor non-migas sebesar USD 115,23 miliar atau naik sebesar 15,5 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk ekspor sepanjang Januari hingga Juni mencapai USD 140,81 miliar atau naik sebesar 4,13 persen secara tahunan atau year to year (yoy).
Ia menyebut, sampai dengan Juni 2026 nilai ekspor minyak dan gas bumi (Migas) tercatat sebesar USD 6,23 miliar atau turun sebesar 10,19 persen yoy.
“Nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 4,90 persen dengan nilai sebesar USD 134,58 miliar,” ucapnya.
Ateng mengatakan, peningkatan ekspor non-migas terutama terjadi pada nikel dan barang terkait (HS75), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS15), dan juga bahan bakar mineral (HS72).
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