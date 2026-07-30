Cara Daftar QRIS Online Lewat GoPay Merchant agar Bisnis Cepat Terhubung

JawaPos.com - QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar pembayaran digital nasional yang memungkinkan pelaku usaha menerima transaksi dari berbagai aplikasi dompet digital hanya dengan satu kode QR. Proses Daftar QRIS pun semakin praktis, terutama jika Anda memanfaatkan GoPay Merchant, aplikasi resmi dari GoPay yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran non-tunai.

Saat ini, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang beralih ke QRIS karena kemudahan dan keamanannya. Selain mempercepat transaksi, Anda juga bisa menerima pembayaran dari pelanggan yang menggunakan dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, hingga ShopeePay, ataupun layanan perbankan lainnya.

Menariknya, seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan lewat ponsel, sehingga waktu Anda pun lebih hemat. Yuk, simak langkah-langkahnya berikut ini.

Langkah Mudah Daftar QRIS Melalui GoPay Merchant

Berikut tahapan praktis yang perlu Anda lakukan untuk mendaftarkan QRIS bisnis Anda.

1. Download dan Login Aplikasi GoPay Merchant

Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi GoPay Merchant di Play Store (Android) atau App Store (iOS). Setelah aplikasi terinstall, buka dan registrasi menggunakan nomor HP yang belum pernah didaftarkan di GoPay Merchant sebelumnya dan tunggu kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS.

2. Verifikasi KTP dan Selfie Wajah

Sebelum mulai mendaftar, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting untuk verifikasi identitas. Anda perlu upload foto KTP asli, pastikan seluruh data pada KTP terlihat jelas. Jadi, sangat disarankan untuk memilih tempat dengan pencahayaan yang cukup. Setelah itu lakukan selfie wajah untuk memperkuat bukti kepemilikan identitas, posisikan wajah sesuai format yang ditentukan agar proses verifikasi berjalan lancar.

3. Daftarkan Informasi Usaha

Setelah identitas berhasil diverifikasi, silakan lengkapi informasi Anda. Informasi yang bisa Anda isi adalah seperti nama usaha, alamat lengkap, jenis usaha, dan data rekening bank untuk pencairan dana. Pastikan semua detail sudah lengkap dan akurat agar proses verifikasi tidak terhambat.

Tim GoPay Merchant akan memverifikasi dokumen dan data yang Anda kirimkan secara digital. Proses ini umumnya cepat, tergantung kelengkapan informasi.

4. Unduh Kode QR

Setelah data disetujui, Anda akan menerima notifikasi di aplikasi bahwa QRIS Anda sudah aktif. Setelah diaktivasi, Anda bisa langsung menggunakan QRIS Statis atau QRIS Dinamis. Jadi, kode QR bisa disesuaikan dengan kebutuhan transaksi.

Anda dapat mengunduh dan mencetak kode QR statis untuk digunakan kapan saja. Sementara itu, untuk menggunakan kode QR dinamis, Anda perlu mengakses aplikasi GoPay Merchant agar nominal transaksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.