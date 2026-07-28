Trimegah Permudah Akses Investasi Obligasi bagi Investor Ritel

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Istimewa).
JawaPos.com - Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi mendorong PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Trimegah) memperluas fitur pada aplikasi investasi digital Trima+ dengan menghadirkan layanan transaksi obligasi guna melengkapi akses investasi saham dan reksa dana dalam satu platform.
Langkah tersebut diambil seiring meningkatnya jumlah investor pasar modal di Indonesia. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal telah mencapai lebih dari 28,9 juta per Juni 2026.
Namun, investor obligasi masih berada di kisaran 5,32 persen dari total investor, sehingga peluang pertumbuhan instrumen pendapatan tetap masih terbuka lebar.
Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Anung Rony Hascaryo, mengatakan Melalui fitur baru di Trima+, investor ritel kini dapat mengakses obligasi korporasi, Surat Berharga Negara (SBN), hingga obligasi di pasar sekunder.
“Kehadiran fitur ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi investor dalam melakukan diversifikasi portofolio sesuai tujuan investasi dan profil risiko masing-masing,” ujar Anung dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7).
Anung mengatakan, perluasan fitur dilakukan untuk menyesuaikan akan meningkatnya kebutuhan investor terhadap platform yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menyediakan beragam instrumen investasi dan informasi pasar.
“Kebutuhan investor terus berkembang. Saat ini mereka tidak hanya membutuhkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga akses terhadap berbagai nstrument investasi dan informasi yang membantu mereka mengambil keputusan investasi,” ujarnya.
Anung mengatakan, Trima+ saat ini bisa digunakan untuk mengakses saham, reksa dana, dan obligasi dalam satu aplikasi. Pembaruan tersebut juga menghadirkan tampilan antarmuka (UI/UX) yang lebih modern, proses pembukaan rekening secara digital (in-app registration), serta fitur pemantauan portofolio dan informasi pasar.
Salah satu fitur utama yang ditambahkan ialah transaksi obligasi, mulai dari obligasi korporasi, Surat Berharga Negara (SBN), hingga obligasi di pasar sekunder.
Anung menyebut bahwa saat ini Trimegah menjadi perusahaan sekuritas pertama di Indonesia yang menyediakan layanan pembelian IPO obligasi korporasi secara online melalui aplikasi, sekaligus menghadirkan mekanisme bid & offer untuk transaksi obligasi di pasar sekunder.
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