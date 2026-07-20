IHSG Senin 20 Juli Diprediksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham ADRO hingga ITMG

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan Senin (20/7), setelah ditutup menguat sebesar 1,10 persen ke level 6,175 pada perdagangan Jumat (17/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [iv] pada pola triangle, sehingga IHSG berpeluang menguat menguji 6,200-6,212. Cermati area koreksi terdekat yang diperkirakan berada di 6,088-6,122.

Adapun level support IHSG berada di 5,839 dan 5,607. Sementara itu, level resistance berada di 6,286 dan 6,599.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati, yakni PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG).

Untuk saham ADRO, MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham ADRO diperkirakan terkoreksi 0,80 persen ke level 2.490 dan masih disertai tekanan jual. Saat ini, posisi ADRO diperkirakan berada pada bagian dari wave c dari wave (a) dari wave [v].

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 2.400-2.460 dengan target harga 2.550 hingga 2.600 dan stop loss di bawah 2.350.

Sementara itu, saham ESSA juga direkomendasikan Buy on Weakness. Saham ESSA bergerak mendatar di level 595 dengan tekanan jual yang mulai mengecil. Koreksi saham ini juga masih tertahan oleh MA20. Posisi ESSA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave A.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 560-580 dengan target harga 625 hingga 645 dan stop loss di bawah 555.

Untuk saham ITMG, MNC Sekuritas turut merekomendasikan Buy on Weakness. Saham ITMG diperkirakan menguat 0,10 persen ke level 23.850 disertai meningkatnya volume pembelian. Pergerakan saham juga masih bertahan di atas MA60 sehingga diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (a) dari wave [iii].