Di tengah Tantangan Perluas Akses Pasar, Produk UMKM Mulai Merambah ke Sektor Penerbangan

Maskapai Pelita Air (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Di tengah tantangan memperluas pasar produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor penerbangan mulai dimanfaatkan sebagai jalur pemasaran alternatif. Produk-produk lokal kini dipasarkan melalui layanan penjualan di seluruh penerbangan domestik, Pelita Air.
Melalui kolaborasi antara Pertamina dan Pelita Air, produk-produk unggulan UMKM kini mendapatkan akses pasar yang lebih luas dengan hadir langsung di semua penerbangan domestik Pelita Air.
Inisiatif ini memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM binaan Pertamina untuk memasarkan produknya melalui jaringan penerbangan Pelita Air yang tersebar di 15 kota destinasi wisata unggulan di Indonesia, mulai dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Lombok, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Kendari, hingga Makassar.
Baca Juga:Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Kamboja: Mitchell Baker Brace, Garuda Unggul 3-0 di Piala AFF 2026
Kehadiran produk UMKM di kabin Pelita Air merupakan perpanjangan dari agenda besar Pertamina dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Dalam Pertamina P3DN Summit 2026 yang digelar di Jakarta, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa penguatan industri nasional merupakan bagian dari visi pembangunan dalam Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah industri dan mewujudkan kemandirian ekonomi.
"Pertamina ingin menjadi lokomotif yang menggerakkan industri nasional menuju panggung global," ujar Simon.
Menurutnya, setiap langkah bisnis Perusahaan harus mampu memperkuat kapasitas industri dalam negeri, sehingga tidak hanya menghadirkan manfaat komersial, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi Indonesia.
Semangat itulah yang kini diterjemahkan ke skala yang lebih dekat dengan masyarakat: dari penguatan rantai pasok industri berskala besar, hingga produk buatan pelaku usaha kecil yang kini tersedia di setiap penerbangan Pelita Air.
Baca Juga:Viral Dugaan Premanisme Ormas di Surabaya, Eri Cahyadi: Jangan Pakai Kekerasan, Indonesia Negara Hukum!
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen penuh untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-3 terkait Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan," ujar Arya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!