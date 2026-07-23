Reza Indragiri Amriel Minta Nanik S. Deyang Beber Data Koruptor BGN usai Mundur dari Jabatan Kepala BGN

Nanik S. Deyang mundur dari jabatan kepala BGN. (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Mundurnya Nanik S. Deyang dari jabatan kepala BGN dengan alasan sakit menimbulkan pertanyaan publik.
”Itu betul-betul sakit? Semoga lekas pulih dan bukan malingering, ya,” tandas pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel.
”Maaf kata, anggapan khalayak bahwa Nanik sekedar malingering alias pura-pura sakit guna menghindari proses hukum, sebaiknya tak usah terlalu dipusingkan,” imbuh dia.
Menurut Reza, sebagai tokoh elite, Nanik tentu paham bahwa malingering bisa dimaknai sebagai obstruction of justice. Dia bisa dinarasikan oleh kaum pembenci sebagai orang yang tidak kooperatif bahkan menghalangi proses pengungkapan mega korupsi BGN dan segala turunannya.
Bahwa Presiden menunjuk Nanik sebagai Dewan Pengawas, lanjut Reza, itu laksana pisau bermata ganda. Pada satu sisi, jabatan itu mengharuskan Nanik untuk tetap stay tune dengan kerja-kerja serta serbaneka kekacauan dan kejahatan di BGN.
”Keharusan itu berisiko kurang baik bagi jantung Nanik,” papar Reza Indragiri Amriel.
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Pada sisi lain, kepercayaan Presiden itu diharapkan direspons positif Nanik dengan menyodorkan data ke Kejagung tentang terduga-terduga koruptor BGN berikutnya.
”Ya, walau cuma beberapa pekan memimpin BGN, bolehlah ada setidaknya secuil manfaat yang dia hasilkan. Namun, celakanya, itu juga bisa mendatangkan dampak buruk juga dari pihak-pihak yang mengkhawatirkan Nanik buka suara,” ucap Reza.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan itu secara resmi disampaikan Nanik dalam akun media sosial Facebook pribadi, pada Rabu (22/7).
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