Pertamina Bawa Produk UMKM Terbang Tinggi, Naik Kelas Bersama Pelita Air

JawaPos.com – Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menghasilkan produk berkualitas adalah bagian dari perjalanan membangun usaha. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memperkenalkan merek dan produknya, mengakses pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Menjawab tantangan itu, melalui program PAS Sky Shop, PT Pertamina (Persero) dan PT Pelita Air Service (Pelita Air) berkolaborasi menghadirkan program layanan pengalaman belanja di atas pesawat yang memberikan ruang bagi UMKM binaan memperkenalkan dan memasarkan produk-produk unggulannya kepada ribuan penumpang Pelita Air di ketinggian lebih dari 35.000 kaki.

Melalui PAS Sky Shop, masyarakat kini dapat menemukan dan membeli beragam produk lokal pilihan, hasil karya UMKM yang telah dikurasi saat terbang bersama Pelita Air.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, mengatakan Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, mereka menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen penuh untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khusus nya poin ke-3 terkait Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan,” ujar Arya sesaat setelah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pelita Air Service, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangeran Banten (23/7).

Arya menambahkan, kolaborasi Pertamina Grup merupakan bentuk komitmen untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung UMKM untuk dapat terlibat dalam proses bisnis korporasi sehingga mendukung tercapainya program pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Corsec PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita bersama Dirut PT Pelita Air Service, Faik Fahmi, memberikan souvenir produk mitra binaan kepada para penumpang Pelita Air saat acara Grand Launching PAS Sky Shop Lokal Terbang Tinggi “Terbang Bersama Pelita Air dan Dukung Lokal Berdaya” yang diselenggarakan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis, (23/7/2026). (Istimewa).

“Pertamina berharap dapat membantu para pengusaha lokal untuk semakin berdaya saing dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan menjadi enterpreneur yang tangguh, mandiri dan kreatif,”tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pelita Air Service, Faik Fahmi, menyatakan bahwa inisiatif ini lahir atas kecintaan yang nyata terhadap produk asli Indonesia. Menurutnya, sinergi Pelita Air dan Pertamina dalam menghubungkan pembinaan UMKM dengan akses pasar, membuat pertumbuhan bisnis dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi nasional.

"Kecintaan kepada Indonesia harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat berkelanjutan. Kami meyakini bahwa Pelita Air adalah saluran pemasaran yang tepat bagi UMKM binaan Pertamina untuk dapat dikenal lebih jauh oleh masyarakat. Kami percaya, ketika layanan penerbangan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk terus berkembang, maka disitulah konektivitas tak sekadar menghubungkan wilayah, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian negeri," jelas Faik.