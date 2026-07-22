Siap Tembus Pasar Global, 12 UMKM Binaan Pertamina Hadir di Pameran FHI 2026

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus berupaya menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas. Salah satunya dengan menghadirkan 12 UMKM binaan di bidang Food and Beverages (F&B), serta Amenities, dalam gelaran 'Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026' di Trade Mart Building (Gedung Pusat Niaga), Jakarta International Kemayoran (JIEXPO), pada 21-24 Juli 2026.

Pameran berskala internasional yang berfokus pada Industri Makanan, Minuman ini menjadi sarana UMKM mengekspose produk unggulan sekaligus menjaring buyer dari sektor Perhotelan, Restoran dan Kafe.

"Kami dibina Pertamina dari 2024, mulai dari PFpreneur, kemudian UMK Academy, kemudian yang terakhir kami PAG (Pertamina Aggregator-red) dan Alhamdulillah kami nomor satu untuk PAG-nya dan diberi kesempatan di sini," ujar Retno Wulansari, pemilik Novio Fresh.

Menurut Retno, dukungan Pertamina dalam mengembangkan bisnis sangat besar. "Kami diikutsertakan pada event-event seperti ini yang membantu kami promosi marketing yang luar biasa. Kami tidak hanya jadi jago kandang, tapi kami bisa eksposur ke luar, memperluas market kami," kata Retno.

Pada gelaran pameran ini, stand Novio Fresh juga mendapatkan perhatian dari para pengunjung pameran.

“Biasanya hanya jadi pengunjung saja, namun di tahun ini berkat Pertamina, kami bisa menjadi salah satu peserta pameran bergengsi ini. Pada hari pertama pameran, booth sudah banyak dikunjungi. Kami bahkan bertemu dengan buyer, sekaligus membangun komunikasi dengan para potensial buyer,” jelas Retno.

Salah satu pengunjung turis asing menghadiri Booth UMKM Mitra Binaan Pertamina diacara Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026, pada selasa (21/7) di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

Hal senada juga dirasakan Didik Suryadi, pengusaha Waroeng Kopi Kayumas yang turut dibina melalui Rumah BUMN Pertamina Situbondo. Didik mengatakan, setelah menjadi mitra binaan Pertamina, banyak manfaat untuk komunitas dan UMKM-nya, salah satunya dengan diikusertakan di ajang pameran, bahkan produknya telah ditampilkan oleh Pertamina di berbagai pameran internasional di Belanda dan Turki.

“Fasilitas yang diberikan Pertamina melalui pameran seperti ini, memberikan kontribusi besar, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi kami untuk mempromosikan produk. Terimakasih Pertamina yang telah berperan menjadi fasilitator dan motivator bagi kami,” jelasnya.

Tak hanya pengunjung domestik, produk dari Waroeng Kopi Kayumas bahkan menarik perhatian salah seorang pengunjung asal Amerika Serikat Judd Hunter.