Kemenkeu Harap Dana DHE Masuk September, Menkeu Purbaya Optimistis Rupiah Menguat

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berharap dana dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) akan membawa mata uang asing khususnya dollar amerika serikat (AS) masuk ke Indonesia pada September.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dengan adanya kebijakan tersebut yang menarik mata uang asing masuk ke Indonesia maka akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Ini kan baru Juni, Juli, Agustus, September. Itu udah efektif uangnya akan masuk kesini. Jadi seharusnya sih Rupiah akan semakin menguat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/7).

Purbaya mengatakan, pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selain membahas devisa yang masuk juga membahas mengenai negara mana saja yang dikecualikan dalam program DHE.

Sebagaimana diketahui Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, Amerika Serikat (AS) menjadi mitra dagang utama yang secara resmi dikecualikan dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam bank khusus di dalam negeri.

Purbaya menyebut, selain Amerika Serikat nantinya akan ada negara lainya yang masuk dalam pengecualian kebijakan DHE. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai negara mana saja yang dikecualikan.

“Nanti nambah (Negara dikecualikan), nanti pak Menko (Airlangga Hartarto) yang umumkan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kebijakan pengecualian ini akan direview dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Dengan begitu, Purbaya mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika nantinya terdapat kekurangan.