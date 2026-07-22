Menkeu Purbaya Pastikan Bea Cukai Tidak Dibubarkan: Progres Sudah Baik

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan, setelah adanya perkembangan dalam pengawasan sejumlah kegiatan illegal.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana membubarkan DJBC jika tidak ada perbaikan layanan dalam kurun waktu satu tahun.

Purbaya mengatakan, kinerja DJBC saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Khususnya dalam memperketat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal dan penindakan praktik penyelundupan.

"Progres Bea Cukai sudah sangat baik. Jajaran pimpinannya saat ini relatif baik. Kita bisa lihat di pasar-pasar, barang selundupan sudah berkurang banyak. Pada masa lalu, truk pembawa barang ilegal masih bisa melintas dengan bebas," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli, di Jakarta, Selasa (21/7).

Purbaya menjelaskan, pengawasan terhadap lalu lintas barang ilegal kini semakin diperketat.

Berdasarkan laporan yang diterima secara berkala dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, setiap truk yang diduga membawa barang ilegal saat ini tidak lagi dibiarkan melintas, melainkan ditahan terlebih dahulu untuk diperiksa lebih lanjut.

"Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara rutin melaporkan perkembangan kepada saya. Saat ini, setiap truk yang membawa barang ilegal langsung ditahan untuk diperiksa. Pengawasan di bandara juga semakin diperketat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem pengawasan DJBC, yang kini diperketat tidak hanya di jalur darat, tetapi juga di pintu masuk lainnya, termasuk bandara.

Purbaya menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah mengapresiasi perbaikan signifikan yang terjadi di tubuh DJBC, yang menjadi salah satu dasar keyakinan bahwa keberadaan institusi tersebut tetap terjaga.

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