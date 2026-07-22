Hari Pertama Pimpin BGN, Sudaryono Minta Maaf ke Media hingga Tegur Pegawai Gara-gara Konpers Tanpa Sound System

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada awak media saat hari pertama kerja di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/6). Pasalnya, di saat hari pertama konferensi pers, fasilitas yang disediakan internal BGN, tidak memadai.

Sudaryono mengatakan, usai dirinya dilantik sebagai Kepala BGN di Istana, pada Rabu (22/6) pukul 15.00 sore, Ia kemudian melawat ke Kantor BGN beberapa jam setelahnya. Ia mendapat laporan bahwa media sudah menunggu di Kantor BGN sejak siang.

"Saya dapat laporan tadi ada yang menunggu dari siang jam 1 ke sini ya. Minta maaf barangkali baru bisa tiba di jam berapa tadi jam 5 (17.00 WIB) ya," kata Sudaryono kepada awak media.

Saat tiba di BGN, Sudaryono langsung melakukan rapat bersama jajarannya di lantai 9 gedung BGN. Rapat itu dilakukan untuk mendengarkan pandangan sejumlah pimpinan BGN serta jajaran deputi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah.

Tepat pukul 18.35 WIB, Sudaryono kemudian turun ke lantai bawah kantor untuk berjumpa dengan awak media dan menggelar konferensi pers.

Sebelum memberikan sejumlah pernyataan pers, Sudaryono tampak kaget hingga minta maaf kepada awak media.

Pria asal Grobogan Jawa Tengah itu lantas menegur pegawainya yang tidak menyediakan sound system untuk perlengkapan konferensi pers.

"Saya minta maaf saya tadi diberitahu ada presscon cuman memang belum ada perangkat sound system-nya. Saya kira nanti ini ini teguranlah ya untuk (internal) BGN," ucapnya.