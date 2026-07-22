Sudaryono Pastikan Benahi Tata Kelola BGN, Peringatkan Pihak yang Catut Namanya

JawaPos.com - Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7). Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu fokusnya adalah memberantas praktik penyalahgunaan nama maupun kewenangan yang mengatasnamakan dirinya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, teman, atau orang dekatnya untuk menawarkan bantuan maupun jasa tertentu.

"Saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media, ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu suatu tanggung jawab dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan sama publik bahwa saya memiliki keluarga, sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapa pun itu termasuk alumni dan seterusnya," kata Sudaryono usai menjalani pelantikan.

Ia menegaskan, siapa pun yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan kemudahan atau fasilitas tertentu dengan meminta imbalan dipastikan tidak memiliki hubungan dengan kebijakan resmi BGN.

"Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar," tegasnya.

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Sudaryono meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik semacam itu. Menurutnya, BGN berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

"Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita betul-betul serius untuk menangani perkara ini," ucapnya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu juga memastikan, seluruh persoalan di lingkungan BGN akan diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan, tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk kepada kerabat, teman, maupun kolega yang mengenalnya.

"Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin menyelesaikan persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem," tuturnya.