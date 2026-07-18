Presiden Prabowo Targetkan Swasembada Gula dalam 2 Tahun

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Panen Raya dalam Rangka TNI Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7). (Istimewa)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula dalam dua tahun ke depan.
Target tersebut lebih cepat dari proyeksi awal empat tahun, dan menjadi bagian dari percepatan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional.
Itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya dalam Rangka TNI Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melaporkan program peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare per tahun.
Program itu diproyeksikan mampu mewujudkan swasembada gula dalam empat tahun. Namun setelah berdiskusi, Amran menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi dua tahun.
Mendengar komitmen itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Amran di hadapan ribuan peserta yang hadir.
“Tadi Menteri Pertanian melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100 ribu hektare per tahun. Dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun’,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian menyampaikan pesan khusus kepada Amran yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.
“Saya bilang bagus, tapi jangan masuk rumah sakit Menteri Pertanian. Janji, dua tahun tapi you tidak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau,” kata Presiden.
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Prabowo menegaskan, percepatan swasembada gula merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian bangsa.
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