Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Sabtu, 18 Juli 2026 | 15.49 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini 18 Juli 2026 Anjlok Rp 28.000, Cek Rincian Pegadaian dan UBS

Ilustras emas antam (JawaPos.com) - Image

Ilustras emas antam (JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada harga Rp 2.711.000 per gram pada perdagangan Sabtu (18/7) atau turun sebesar Rp 28.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan pada Kamis (17/7) sebesar Rp 2.739.000 per gram.

Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.4208.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.359.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.578.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 132.543.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.351.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.575.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.588.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.399.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS, Rabu 15 Juli 2026 - Image
Ekonomi

Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS, Rabu 15 Juli 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 14.58 WIB

Harga Emas Antam 14 Juli Turun Rp 21.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam 14 Juli Turun Rp 21.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya

Selasa, 14 Juli 2026 | 14.03 WIB

Update Harga Emas di Pegadaian 23 Juni: Antam, Galeri24, hingga UBS - Image
Ekonomi

Update Harga Emas di Pegadaian 23 Juni: Antam, Galeri24, hingga UBS

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.22 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore